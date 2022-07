1 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sind sehr gut ausgebildet – und dürfen ihr Wissen jetzt auch anwenden. Foto: Boris Roessler/dpa

Notfallsanitäter in Baden-Württemberg dürfen endlich das tun, was sie gelernt haben. Doch das Rettungswesen braucht weitere Hilfe.















Das jahrelange Drama um die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter könnte die Probleme des Rettungswesens nicht deutlicher ausdrücken. Es zeigt, wie aus einer guten Idee durch komplizierte Konstrukte, viele Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen und Unterfinanzierung eine Farce wird, die Beobachter am gesunden Menschenverstand zweifeln lässt. Da schafft man bundesweit ein neues Berufsbild, das die bisherigen Rettungsassistenten ablöst. Die Ausbildung dauert ein Jahr länger und vermittelt umfangreiches medizinisches Wissen. Die Fachkräfte sollen so besser helfen können und zudem die Notärzte entlasten. So weit, so gut – doch nicht lang.