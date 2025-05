Notfall in den Alpen: Deutsche Familie mit drei Kindern in Bergnot

1 Blick aufs Tennengebirge im österreichischen Bundesland Salzburg: Eine Familie mit drei Kindern aus Baden-Württemberg steckte im Tennengebirge in einem Altschneefeld fest. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Werfenweng - Die Eltern trugen Trekkingschuhe und die Kinder Laufschuhe, die laut Bergrettung für die Tour ungeeignet waren: Eine deutsche Familie aus der Nähe von Heidelberg ist in der Nacht zum Samstag aus dem österreichischen Tennengebirge (Bundesland Salzburg) gerettet worden. Die Familie aus Baden-Württemberg mit Kindern im Alter von 8, 10 und 14 Jahren kam nicht mehr weiter und ließ sich von Bergrettern zu einer Hütte bringen.

Die Fünf waren am Freitag zu einer Überschreitung des Gebirges aufgebrochen, obwohl der Hüttenwirt der Ellmauhütte, wo sie übernachtet hatten, aufgrund ihrer schlechten Ausrüstung und der Altschneefelder von dieser rund siebenstündigen herausfordernden Tour abgeraten habe, berichtete am Samstag die Salzburger Bergrettung.

Die Deutschen starteten am Freitag um 8.30 Uhr von der

Ellmauhütte in Werfenweng (Pongau) und wollten über die sogenannte

Hochthronleiter in rund 2.500 Metern Seehöhe zur Söldenhütte

gelangen. Dort meldete sich der Vater ab 18.00 Uhr mehrmals beim

Wirt und kündigte immer wieder eine spätere Ankunft an.

Um 23.00 Uhr rief er schließlich doch den Notruf und gab an, sie befänden sich im Bereich der Tauernscharte (2.100 Meter) und kämen nicht mehr weiter.

Familie unterkühlt geborgen

Elf Bergretter der Ortsstelle Werfen stiegen zu den in Bergnot

geratenen Deutschen auf und brachten sie am Seil gesichert über

Altschneefelder zur Hütte, wo sie um 3.15 Uhr unverletzt eintrafen.

"Sie waren unterkühlt. Wir haben sie am Berg mit warmer Kleidung

versorgt", schilderte Einsatzleiter Stefan Koller.

Die Wanderer hatten weder eine Regenausrüstung noch eine Stirnlampe oder

einen Biwak-Sack dabei. "Die Familie war 17 Stunden lang unterwegs und sich der Gefahr nicht bewusst", sagte Koller. Es sei wichtig, eine Bergtour gründlich zu planen und auf die Wetterbedingungen und die Schneesituation zu achten.