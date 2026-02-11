1 Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit Tagen vermisst. (Archivfoto) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Seit mehr als einer Woche wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Jetzt gab es offenbar eine Festnahme.











Tucson - Im Fall der seit rund zehn Tagen verschwundenen Rentnerin Nancy Guthrie in den USA hat es laut Medienberichten eine Festnahme gegeben. Der Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen Beamten, mit Unterstützung der Bundespolizei FBI sei eine Person festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden Guthries verhört werden soll. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass es sich um einen Mann handele. Auch CNN meldete die Festnahme - eine Anklage sei allerdings nicht erhoben worden.

Seit rund zehn Tagen fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie jede Spur. Das FBI hatte am Dienstag Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen veröffentlicht. Stunden danach kam es zu der Festnahme, wie die Medien nun berichteten.

Ermittler durchkämmten die Nachbarschaft und befragten Leute. Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar in Tucson im Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.