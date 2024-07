Notfälle: Star-Köchin Naomi Pomeroy in den USA gestorben

2 Pomeroy wurde für ihre kulinarischen Kreationen gefeiert. Foto: Vickie Connor/The Oregonian/AP/dpa

Portland - Die Star-Köchin Naomi Pomeroy, die in den USA vor allem mit ihrer Teilnahme an mehreren Koch-TV-Shows bekannt wurde, ist im Alter von 49 Jahren bei einem Wassersport-Unfall ums Leben gekommen. Pomeroy sei gemeinsam mit ihrem Mann mit Reifen auf dem Willamette River im US-Bundesstaat Oregin unterwegs gewesen, gekentert und wohl ertrunken, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie. Pomeroy war vor allem in der Stadt Portland als Köchin aktiv gewesen und für ihre kulinarischen Kreationen gefeiert worden.