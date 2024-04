Baden-Württemberg: Frühlingsfest Stuttgart: Über 300 Besucher erkrankt

1 Bisher gibt es noch keinen konkreten Verdacht, wo und wie sich die Menschen tatsächlich infiziert haben. Foto: Marijan Murat/dpa

Nachdem sie auf dem Cannstatter Wasen alle dasselbe Festzelt besucht haben, klagen zahlreiche Menschen über Magen-Darm-Beschwerden. Nun wurden Noroviren nachgewiesen.











Link kopiert

Stuttgart - Bei Erkrankten, die nach dem Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes unter Magen-Darm-Beschwerden gelitten haben, sind Noroviren nachgewiesen worden. Dies teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit. Zwei Stuhlproben seien positiv gewesen.

Im Zusammenhang mit dem Besuch des Volksfestes sei eine Häufung von Darmerkrankungen aufgetreten. Das Landesgesundheitsamt sei bereits im engen fachlichen Austausch mit dem Gesundheitsamt Stuttgart. Derzeit würden Stuhlproben von Erkrankten im Labor des Landesgesundheitsamtes auf Darm-Erreger untersucht. Das Landesgesundheitsamt stehe auch in enger Verbindung mit den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern Stuttgart (CVUA). Dort seien Untersuchungen von Lebensmittelproben angelaufen. Über das Landesgesundheitsamt würden alle Gesundheitsämter im Südwesten und das Robert Koch-Institut über das Ausbruchsgeschehen informiert, teilte das Sozialministerium weiter mit.

Erbrechen, Übelkeit und Durchfall

Nach Angaben der Stadt Stuttgart leiden mehr als 300 Menschen unter Magen-Darm-Beschwerden. Alle Betroffenen hätten dasselbe Festzelt besucht und danach über Erbrechen, Übelkeit und Durchfall geklagt. Die Stadt sprach von einem größeren Ausbruchsgeschehen. Unter den Betroffenen seien sowohl Besucher des Festes als auch Bedienstete des betroffenen Zeltes. Der Betreiber des Zeltes äußerte sich zunächst nicht.

Das 84. Stuttgarter Frühlingsfest hat am Samstag mit dem traditionellen Fassanstich begonnen. An 23 Tagen haben die Schausteller ihre Fahrgeschäfte, Buden und Imbisse geöffnet, in den Festzelten wird ausgeschenkt und aufgespielt. Die Veranstalter sind zurückhaltend und erwarten nach eigenen Angaben mehr als eine Million Besucher. "Wir sind eine Open-Air-Veranstaltung und vom Wetter abhängig", teilte die in.stuttgart Veranstaltungsgesellschaft im Vorfeld mit. Im vergangenen Jahr waren 1,4 Millionen Menschen gezählt worden, es war eines der bestbesuchten Frühlingsfeste der vergangenen Jahrzehnte.