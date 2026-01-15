Notfälle: Achtjähriger Junge in Frankfurt weiterhin vermisst

1 Die Polizei sucht nach Menschen, die das Kind gesehen haben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Seit gestern fehlt von einem Jungen aus Frankfurt jede Spur. Wer hat den Achtjährigen mit Pudelmütze und Astronauten-Schulranzen gesehen?











Frankfurt/Main - In Frankfurt wird ein Achtjähriger seit Mittwochmorgen vermisst. Das Kind sei an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, "suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf", teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, bestätigte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen.

Die Polizei Frankfurt sucht nun nach Menschen, die den Jungen nach 8.00 Uhr gesehen haben. Der Achtjährige sei etwa 135 Zentimeter groß und trage eine Pudelmütze. Außerdem habe er einen blauen Schulranzen mit Astronauten bei sich. Zu möglichen Hintergründen äußerte sich die Polizei nicht.