1 Friseure mit Eintragung in der Handwerksrolle dürfen weiter arbeiten. Foto: dpa/Christophe Gateau

Aufgrund anhaltend hoher Inzidenzwerte zieht Stuttgart ab Mittwoch die Notbremse. Körpernahe Dienstleister müssen wieder schließen – Friseurbetriebe und Barbershops dürfen unter einer Voraussetzung geöffnet bleiben.

Stuttgart - Am Sonntag hat auch Stuttgart die Corona-Notbremse gezogen. Für Irritationen hat dabei gesorgt, dass zwar Friseure weiter offen bleiben dürfen, aber nur „soweit diese in der Handwerksrolle eingetragen sind“, wie es in der Allgemeinverfügung heißt. Zur Klärung sei gesagt: Das dürften vermutlich die allermeisten sein in der Region.