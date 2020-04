1 Betreutes Malen in der Kita Parkstraße: Katharina muss sich ihre Erzieher an diesem Nachmittag mit keinem teilen. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Derzeit halten 27 Kitas in Esslingen ihre Türen auf, um 63 Kinder zu betreuen. Ihre Eltern arbeiten in sogenannten systemrelevanten Berufen. Die Kinder werden in den Einrichtungen betreut, die sie sonst auch besuchen. Im Schnitt kommen damit gut zwei Kinder auf eine Kita mit Notbetreuung.

Esslingen - Katharina malt an diesem Nachmittag ganz alleine im großen Gruppenraum der evangelischen Kita in der Parkstraße. Ganz alleine? Nein, stimmt nicht. Die anderen beiden Kinder aus der Notbetreuung sind zwar schon abgeholt worden – doch damit genießt die Vierjährige die volle Aufmerksamkeit von Kita-Leiterin Lea Feirer und Erzieher-Azubi Sebastian Grochol. Insgesamt drei Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen wie etwa im medizinischen oder pflegerischen Bereich arbeiten, werden in diesen Tagen in der Kita betreut. Drei Kolleginnen und Kollegen wechseln sich im Notdienst ab.