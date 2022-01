Humanitäre Hilfe So hat ein Stuttgarter Arzt die Not der Menschen in Haiti erlebt

Seit 30 Jahren leistet er ehrenamtlich humanitäre Hilfe im Ausland: der Arzt Rüdiger Wischert. Sein Engagement brachte den Stuttgarter in eines der ärmsten Länder der Welt: In Haiti behandelte er mit Kolleginnen und Kollegen bis zu 200 Menschen am Tag.