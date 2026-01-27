Notariatsreform: Reform mit langem Anlauf

1 Akten über Akten – für Notare ein gewohnter Anblick. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bis heute gilt die Änderung der Notariate als größte Reform im Justizwesen des Landes. Drei Justizminister haben daran mitgewirkt, ein Präsident gibt nun sein Amt ab.











Als Peter Wandel im Jahr 2013 Präsident der Notarkammer Baden-Württemberg wurde, da wurde umgebaut. Im übertragenen Sinne. Die Vorbereitungen zur Notariatsreform hatten gerade so richtig an Fahrt aufgenommen, zusammen mit dem Justizministerium entwickelten die Notare ein Standortkonzept. Justizminister Ulrich Goll (FDP) hatte die Grundlagen für die Änderungen gelegt, die bis heute als größte Reform im baden-württembergischen Justizwesen gilt. Unter Goll wurde die Reform 2010 beschlossen, unter Guido Wolf (CDU) 2018 planmäßig umgesetzt.