An Weihnachten sind die allermeisten Patienten sind mit Beschwerden in die Notaufnahme gekommen, die sonst hauptsächlich der Hausarzt sieht.

Es war einiges geboten an Heiligabend und Weihnachten in den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken. Jeweils bis zu 160 Patienten sind an den drei Tagen gekommen.











Vor dem Weihnachtsfest ausreichend gesundheitlich vorzusorgen – das ist offensichtlich vielen schwer gefallen: In den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken sind über die Feiertage besonders viele Menschen mit Influenza vorstellig geworden: „Man merkt schon, dass die saisonale Grippe-Impfung und auch die Covid-Impfung gesellschaftlich an Bedeutung verloren haben“, bilanziert die Leitende Notärztin Natalie Küper am zweiten Weihnachtsfeiertag im Marienhospital Stuttgart.