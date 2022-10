1 Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Foto: dpa/Patrick Seeger

Es geschah bei einem Streit im Auto: Ein 27-Jähriger sticht in Fellbach mehrmals mit einem Taschenmesser auf einen 35-Jährigen ein. Der mutmaßliche Täter verließ den Tatort zu Fuß.















Nach mehreren Messerstichen auf einen 35-Jährigen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird der mutmaßliche Täter voraussichtlich am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dies teilte die Polizei mit. Bei einem Streit in einem Auto war das Opfer am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden.

Der 27-Jährige soll mehrfach mit einem Taschenmesser auf ihn eingestochen haben. Der mutmaßliche Täter verließ den Tatort zu Fuß und wurde kurze Zeit später von Polizisten in der Nähe festgenommen, wie es weiter hieß. Der 35-Jährige wurde notoperiert.

Passanten waren am Sonntagnachmittag auf den Wagen aufmerksam geworden, der auf andere Autos gerollt war. Als sich ein Zeuge dem Auto näherte, nahm er war, dass darin eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu Gange war. Der Hintergrund des Streits war weiterhin unklar.