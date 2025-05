Ab Ludwigsburg und Böblingen: Mit dem Oldtimer-Zug in die Schweiz

Sabine Armbruster 18.05.2025 - 20:00 Uhr , aktualisiert am 19.05.2025 - 14:53 Uhr

Mit dem Oldtimer-Zug in die Schweiz

1 Bei der Bahnreise kommt garantiert 80er-Jahre-Stimmung auf. Foto: Georg Lochner/Nostalgie-Zugreisen

Im August fährt ein original 1980er-Jahre-Zug von Ludwigsburg und Böblingen ins schweizerische Chur und wieder zurück. Wer will, kann auch noch eine Stippvisite in St. Moritz machen.











Eisenbahnfreunde und Nostalgiker sollten sich schon jetzt den 23. August im Kalender markieren: Dann fährt der Nostalgie-Sonderzug des DB-Museums Koblenz-Lützel im Rahmen eines Tagesausfluges von Ludwigsburg in die Schweiz nach Chur.

Zuglok ist eine Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die in den 1970er Jahren das InterCity-Netz mit diesen Lokomotiven mit für die damalige Zeit sensationell schnellen Zügen aufbaute – bis zu 200 Stundenkilometer waren damit möglich. Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 1980er-Jahre versprüht auch heute noch den Charme der Intercity- und Eurocityzüge und erinnert an die Zeit, als die Bahn noch pünktlich war. Der Sonderzug hat zudem einen Speise- und einen Bistrowagen.

Kurzer Ausflug nach St. Moritz möglich

Wer mitfahren möchte, sollte kein Langschläfer sein: Der Sonderzug startet um 5.30 Uhr in Ludwigsburg und fährt über Böblingen, Horb und Rottweil bis Konstanz am Bodensee. Dort wird die Lok dann gegen eine Schweizer E-Lok aus dem Jahr 1985 ausgetauscht.

Chur, das Ziel der Nostalgiereise, ist die älteste Stadt der Schweiz, deren autofreie Altstadt als eine der schönsten des Landes gilt. Rund sechseinhalb Stunden hat man dort Zeit, die Stadt zu erkunden oder auch an einer weiteren Sonderfahrt mit der „Rhätischen Bahn“ von Chur ins 1822 Meter hoch gelegene St. Moritz teilnehmen. Zurück in Ludwigsburg ist der Sonderzug dann um kurz nach Mitternacht.

Das kostet die Sonderfahrt Ludwigsburg-Böblingen-Chur

Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der 2. Klasse für Erwachsene 129 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 89 Euro, in der 1. Klasse sind die Fahrkarten 20 Euro teurer. Die Sonderfahrt mit der Rhätischen Bahn kostet 57 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Kinder und ist nicht im Zugfahrpreis enthalten. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen gibt es telefonisch unter 0 20 41 / 3 48 46 68 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.