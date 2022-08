1 Den Stuttgarter Fernsehturm kennt jeder. Aber wie sieht es mit den Eckkneipen Max & Moritz aus, die in der Innenstadt an vielerorts zu finden sind? Foto: imago images/Oliver Willikonsky/Oliver Willikonsky via www.imago-images.de

Man kann unheimlich viel Wissen über Stuttgart anhäufen, hier fragen wir aber ganz besonderes ab: Es geht um jüngere Entwicklungen im Stadtbild, Nachtleben und Gastro – testen Sie hier, ob Sie wirklich am Ball geblieben sind.















Selbsternannte Stuttgart-Kenner gibt es zuhauf. Heimathistorikern reicht niemandem auf ihrem jeweiligen Feld das Wasser, manche kennen sich hervorragend in ihrem Viertel aus und wieder anderen macht keiner was vor, wenn es um Parteigeschichten, Stadtpolitik und andere Spezialgebiete geht.

Hier wollen wir aber jene herausfordern, die in den vergangenen Jahren wachen Auges durch die Stadt gelaufen sind, Stadtgespräche belauscht haben und auch bei den jüngsten Entwicklungen in Stuttgart immer am Ball geblieben sind.

Testen Sie in unserem Nostalgie-Quiz für jüngere, ob Sie auch nichts verpasst haben!

Quiz Maker - powered by Riddle

Sind Sie Neigschmeckte oder gehören Sie zur Elite, was das Wissen über Stuttgart und seinen täglichen Wandel angeht? Das Ergebnis können Sie übrigens in sozialen Medien veröffentlichen.