Norwegen: Marius Borg Høiby einen Tag vor seinem Prozess festgenommen
Marius Borg Høiby (29) wird unter anderem vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben. (Archiv) Foto: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Oslo - Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist einen Tag vor Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen ihn festgenommen worden. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem Untersuchungshaft beantragt worden war.