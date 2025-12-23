Norovirus in Stuttgart: Wie gefährlich ist die neue Variante GII.17 – und was schützt vor Ansteckung?
1
Wer sich mit Noroviren angesteckt hat, sollte während des Krankheitsverlaufs möglichst viel Flüssigkeit zu sich nehmen Foto: New Africa - stock.adobe.com

US-Forscher warnen vor einer sich schnell ausbreitenden Noro-Virus-Variante – auch in Deutschland. Wie groß die Gefahr der Ansteckung tatsächlich ist und was vor Infektionen schützt.

Die Übeltäter sind überall. Sie mögen es kühl und gern auch ein bisschen verschmutzt: Meist, dort, wo sich viele Menschen gern die Klinke in die Hand geben. Auch tummeln sie sich mitunter in zubereiteten Speisen. Und wo sich diese Vertreter der Noroviren auch nur in kleinen Grüppchen befinden, ergeht es einem schlecht: Durchfall und Erbrechen von jetzt auf gleich.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.