Norovirus in Stuttgart: Wie gefährlich ist die neue Variante GII.17 – und was schützt vor Ansteckung?

Wie gefährlich ist die neue Variante GII.17 – und was schützt vor Ansteckung?

1 Wer sich mit Noroviren angesteckt hat, sollte während des Krankheitsverlaufs möglichst viel Flüssigkeit zu sich nehmen Foto: New Africa - stock.adobe.com

US-Forscher warnen vor einer sich schnell ausbreitenden Noro-Virus-Variante – auch in Deutschland. Wie groß die Gefahr der Ansteckung tatsächlich ist und was vor Infektionen schützt.











Link kopiert

Die Übeltäter sind überall. Sie mögen es kühl und gern auch ein bisschen verschmutzt: Meist, dort, wo sich viele Menschen gern die Klinke in die Hand geben. Auch tummeln sie sich mitunter in zubereiteten Speisen. Und wo sich diese Vertreter der Noroviren auch nur in kleinen Grüppchen befinden, ergeht es einem schlecht: Durchfall und Erbrechen von jetzt auf gleich.