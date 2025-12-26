1 in heftiger familiärer Streit bei einer Autofahrt durch das Münsterland ist am ersten Weihnachtstag blutig geendet (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

In Nordrhein-Westfalen eskaliert ein Streit zwischen einer Frau und dem Partner ihrer Tochter. Noch im Auto soll sie Pfefferspray gesprüht, auf der Straße zum Messer gegriffen haben.











Link kopiert

Ein heftiger familiärer Streit bei einer Autofahrt durch das Münsterland ist am ersten Weihnachtstag blutig geendet. Auf einer Landstraße zwischen Ahaus und Gronau in Nordrhein-Westfalen soll eine 56-Jährige dabei auf den 27 Jahre alten Partner ihrer 23-jährigen Tochter eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Er wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen einer Mordkommission.

Zuvor soll es auf der Landstraße Graeser Brook zwischen den Beteiligten zu einem zunächst verbalen Streit gekommen sein. Danach soll die 56-Jährige Pfefferspray eingesetzt haben. Der 27-Jährige stoppte daraufhin das Fahrzeug.

Danach habe sich die Auseinandersetzung außerhalb des Autos fortgesetzt. Die 56-Jährige soll dann den Mann mit einem Messer attackiert haben. Sie flüchtete anschließend vom Tatort. Die junge Frau fuhr ihren Freund in ein Krankenhaus, wo er von Rettungskräften versorgt wurde.

Aufwendige Fahndung nach der Flüchtigen

Für die Fahndung nach der Tatverdächtigen setzte die Polizei unter anderem eine Einsatzhundertschaft sowie einen Hubschrauber ein. Am Abend habe sie sich schließlich auf einer Polizeiwache in Gronau gestellt.

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung soll die 56-Jährige noch an diesem Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.