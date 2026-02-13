Polizeieinsatz: Flughafen Köln/Bonn nach Sperrung wieder offen

1 Der Betrieb am Flughafen Köln/Bonn war zeitweilig gestört. Foto: Henning Kaiser/dpa

Auf dem Flughafen Köln/Bonn ist am Morgen der Sicherheitsbereich gesperrt worden, sodass zweieinhalb Stunden lang keine Abflüge mehr möglich waren. Mittlerweile ist die Maßnahme aber beendet.











Köln - Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung hat der Flughafen Köln/Bonn am Vormittag wieder geöffnet. "Die Flugreisenden strömen jetzt in den Bereich der Luftsicherheitskontrollstelle, werden erneut kontrolliert und können dann ihre Flugreise antreten", sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden. Dem Vernehmen nach war eine Tasche, die beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte, doch direkt an den Besitzer ausgehändigt worden. Inwieweit dies mit einer am Vortag neu eingeführten Sicherheitstechnik zusammenhängt, soll untersucht werden.

Ein Sprecher des Flughafens sagte, etwa zweieinhalb Stunden seien durch die polizeiliche Maßnahme keine Abflüge möglich gewesen. Etwa ein Dutzend Flüge seien davon betroffen gewesen. Diese würden sich nun verspäten, von Streichungen sei ihm bisher aber nichts bekannt. Landungen seien von der Sperrung des Sicherheitsbereichs nicht betroffen gewesen, diese hätten stattfinden können, so er Sprecher.