Unna - Zwei Männer sollen im nordrhein-westfälischen Kamen mit einem Rohr auf ein Kleinkind in einem Kinderwagen eingeschlagen und dessen Mutter beraubt haben. Die 26-Jährige sei am Montag mit ihrem 18 Monate alten Sohn im Wagen eine Straße entlang gegangen, als ein weißer Wagen von hinten an sie herangefahren sei, teilte die Polizei in Unna am Dienstag mit. Während der Fahrer sitzen geblieben sei, seien zwei Männer aus dem Fahrzeug gestiegen.

Einer von ihnen habe mit einem Aluminiumrohr auf das Kind eingeschlagen, hieß es weiter. Der andere Täter habe den Rucksack der Frau durchwühlt und verschiedene Gegenstände gestohlen, unter anderem ihr Handy. Als die Männer von der Mutter und ihrem Sohn abgelassen hätten, sei die Frau zu Boden gefallen.

Mutter und Kind seien bei dem Angriff verletzt worden. Die beiden Täter seien wieder in das Auto gestiegen und geflohen. Zu Hause habe die Frau einem Nachbarn von dem Vorfall berichtet, der den Notruf gewählt habe. Mutter und Kind seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen.