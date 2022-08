Leverkusen in Champions League gegen Porto, Atlético und Brügge

Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Porto, Atlético Madrid und den FC Brügge. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Istanbul.















