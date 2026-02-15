Nordrhein-Westfalen: Karnevalisten stürzen von Umzugswagen - drei Verletzte

1 Bei einem Karnevalsumzug wurden drei Männer verletzt. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Killig

Die Feierlichkeiten auf den Straßen von Niederkassel waren eigentlich schon vorbei, als es zu einem Unfall kam. Drei Karnevalisten kamen ins Krankenhaus.











Bei einem Karnevalsumzug in Niederkassel im Süden Nordrhein-Westfalens sind drei Männer von einem Umzugswagen gestürzt. Einer von ihnen wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Laut „Bild“ war der 51-Jährige am Sonntagnachmittag drei Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen. Die beiden anderen Männer im Alter von 20 und 46 Jahren wurden leicht verletzt, sie kamen ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik.

Polizei ermittelt

„Bild“ zufolge war der Wagen in der Stadt im Rhein-Sieg-Kreis unerwartet noch einmal angefahren, als der Zug eigentlich schon beendet war. Daraufhin fielen die Männer über die Reling in die Tiefe.

Die Polizei ermittelt wegen des Unfalls. Sie stellte den Umzugswagen als mögliches Beweismittel sicher. Technische Mängel waren nicht erkennbar, zudem war der Fahrer nicht alkoholisiert.