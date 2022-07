1 Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Wegen hunderter verendeter Hühner in einem Stall hat die Kriminalpolizei im nordrhein-westfälischen Hünxe die Ermittlungen aufgenommen. Lüftung des Stalls offenbar ausgeschaltet und die Stromzufuhr unterbrochen.















Wegen hunderter verendeter Hühner in einem Stall hat die Kriminalpolizei im nordrhein-westfälischen Hünxe die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge bemerkte am Sonntagnachmittag, dass die Scheiben des Hühnerstalls beschlagen waren und informierte den Besitzer, wie die Polizei im Kreis Wesel am Montag mitteilte. Zusammen hätten die beiden festgestellt, dass die Lüftung des Stalls ausgeschaltet und die Stromzufuhr unterbrochen war.

Von den rund 900 Hühnern, die sich im Stall befunden hatten, überlebten demnach lediglich 30 Tiere. Der Besitzer habe noch am Morgen alles überprüft und sich vergewissert, dass die Anlage in Ordnung ist. Um Hinweise wurde gebeten.