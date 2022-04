1 An die Stöcke, fertig, los: Mit dem Durchtrennen des symbolischen Absperrbands wird der Wernauer Nordic-Walking-Park eröffnet. Foto: /Philipp Braitinger

Der neu gestaltete Nordic-Walking-Park des Turn- und Sportvereins Wernau ist nun offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die drei unterschiedlich langen Strecken führen an vielen Stellen durch den Wald.















Link kopiert

Die Freude über die Vielzahl an Teilnehmern war dem örtlichen Nordic-Walking-Pionier Dieter Baumann anzusehen. Rund fünfzig Sportbegeisterte waren am Samstagvormittag zum TSV-Sportgelände auf dem Kehlenberg in Wernau gekommen, um bei der Neueröffnung der 2008 erstmals eingerichteten Nordic-Walking-Strecken dabei zu sein. Eingebettet war das Ereignis in die Veranstaltungen anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Vereins, des 15-jährigen Bestehens der Abteilung „Fit und gesund“ sowie in den Fitness- und Gesundheitstag des TSV.