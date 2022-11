1 Nora Bossong hält ihrer Generation einen Spiegel vor. Foto: dpa/Jens Kalaene

Nora Bossong ist eine ebenso produktive wie vielseitige Autorin. Sie hat Romane und Lyrikbände veröffentlicht, sie schreibt über drängende (gesellschafts-)politische Fragen, und sie bringt ihre Positionen auch in Medien auf den Punkt. Das hat ihr eine stattliche Veröffentlichungsliste eingebracht – und den Ruf, eine interessante Gesprächspartnerin zu sein. Bei den Esslinger Literaturtagen Lesart stellt Nora Bossong am Dienstag ihr viel beachtetes Buch „Die Geschmeidigen“ vor. Darin fragt sie, wie die Generation der 40-Jährigen mit dem neuen Ernst des Lebens und mit den Herausforderungen der Zukunft umgeht – und ob sie ihrer Verantwortung gerecht wird, die Demokratie und das Klima aus der anhaltenden Krise zu holen. Das passt perfekt ins Profil der Lesart, die Diskurse über aktuelle Themen anstoßen möchte. Denn die Autorin widmet sich mit klarem Blick Fragen, die sich immer unübersehbarer stellen – in der Welt, im Land und ganz konkret auch in einer Stadt wie Esslingen.