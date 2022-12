1 OB Frank Nopper (CDU) hat im Zusammenhang mit der Debatte um eine Flüchtlingsunterkunft in Hedelfingen Kritik geübt. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Das Stuttgarter Stadtoberhaupt hat sich doch noch zu den Schmähungen wegen der Unterkünfte für Geflüchtete in Stuttgart-Hedelfingen geäußert.















Man kann sich im Stuttgarter Rathaus nicht daran erinnern, dass der Stadtteil Hedelfingen einmal eine Sitzungswoche lang das bestimmende Debattenthema gewesen wäre. Mit dem Streit über den Rückkauf der Wasserversorgung und die Waffenverbotszone gab es schließlich starke Konkurrenz mit Aufregerpotenzial. Dass auch noch die Polizei bei einer Bezirksbeiratssitzung nach der aus dem Ruder gelaufenen Debatte über Flüchtlingsunterkünfte für Sicherheit sorgte, verlieh dem Neckarvorort eine Exklusivität, auf die der Schultes Kai Freier gut hätte verzichten können.

Nopper telefoniert mit Strobel

Sechs Tage nachdem der Streit über die Errichtung von fünf – als innovativ gefeierten – Modulhäusern für 76 Flüchtlinge auf dem Gelände des Vereins Sportkultur an der Rohrackerstraße Fahrt aufgenommen und in fremdenfeindlichen Kommentaren und einer verbalen Gewaltandrohung gegen den das Projekt verteidigenden Vereinsvorsitzenden Ulrich Strobel gipfelte, ließ sich OB Frank Nopper (CDU) überzeugen, zu diesem Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag eine kritische Meinung zu äußern. Am Vorabend seiner „Klartextansage“ hatte er Strobel im Skiurlaub erreicht und dem ehrenamtlich tätigen Vorsitzenden eines Vereins mit 2600 Mitgliedern „unseren Dank für seine couragierte Haltung übermittelt“. Er habe ihm „den Rücken gestärkt und ihm unsere volle Unterstützung zugesagt“.

In seiner mit „Klartextansage“ betitelten kurzen Einlassung sagte er, die Stadt verurteile „Drohungen, Schmähungen, Verunglimpfungen sowie erst recht Gewalt gegen Menschen und Sachen aufs Schärfste – im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen sowie in allen anderen Zusammenhängen“.

Erste Reaktionen schon am Samstag

Bereits am Samstag, als die Online-Petition zur Rettung der Vereinswiese als Erholungsort und der Absage der provisorischen Flüchtlingsunterkünfte mit fremdenfeindlichen Kommentaren geflutet und deshalb vorzeitig gestoppt wurde und Strobel die Drohanrufe angezeigt hatte, verurteilten die Stadträte Jasmin Meergans (SPD) und Luigi Pantisano (Linksbündnis) die Forderungen.

Am Dienstagmorgen sprach Bürgermeister Peter Pätzold im Stadtentwicklungsausschuss in beeindruckender Weise „Klartext“, am Abend im Bezirksbeirat hielt Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann in einer turbulenten Sitzung wacker die Stellung und zeigte die geforderte „klare Kante“. Das wollten zwar nicht alle Besucher hören, aber sie stellte klar, dass die Stadt bei der Belegung von Unterkünften grundsätzlich nicht nach der Herkunft der Flüchtlinge unterscheide. Nicht wenige in Hedelfingen vertraten die Meinung, Flüchtlinge aus der Ukraine würde man eher willkommen heißen wollen als Menschen aus dem Nahen Osten oder Afrika. Als Begründung wurden „die Vorfälle“ genannt.

Sportplatz steht nicht zur Verfügung

Ob die Modulbauten nun tatsächlich auf der Vereinswiese gebaut werden, ist jetzt allerdings fraglich – und das unabhängig von der artikulierten Ablehnung von Teilen der Nachbarschaft. Der Bau einer neuen Turn-einer Versammlungshalle an dieser Stelle war nach Aussage von Bezirksvorsteher Freier von der Stadtverwaltung mit Verweis auf die Probleme mit Hochwasser abschlägig beschieden worden. Einmal Überflutungsgefahr, immer Gefahr? Zudem hat der Bezirksbeirat drei Alternativen vorgeschlagen, wovon zwei allerdings die Entwicklung des Vereins behindern würden: den Erbpachtvertrag für den vorgeschlagenen, aber auch erst kürzlich aufwendig sanierten Sportplatz auf dem Frauenkopf sollte eigentlich der Verein NK Croatia-Zagreb übernehmen; und von der Sportkultur übernimmt der Club das Vereinsheim. Die Wiese bei der alten Turnhalle am Hedelfinger Platz soll im Zuge des Hallenneubaus zu einer Bewegungslandschaft für Jung und Alt umgewandelt werden.

Doblinger-Areal im Visier

Der dritte Vorschlag bezieht sich auf das Gelände des ehemaligen Schrotthändlers Nill beim Hedelfinger Platz. Es ist im Eigentum der Münchner Dibag, der etwa auch das Kodak-Gelände in Wangen gehört sowie die Immobilie am Löwentor, die die Probebühnen des Theaterhauses und von Gauthier Dance beherbergen. Der Dibag-Eigentümer Alfons Doblinger, der die ersten Grundstücke im Neckarpark erworben hatte, ist ständig im Rathaus, um mit Bürgermeister Thomas Fuhrmann zu verhandeln, der auch die Flüchtlingsunterbringung mitorganisiert. Im Bezirksbeirat hieß es am Dienstag, man habe vom Eigentümer positive Signale für eine Vermietung empfangen.