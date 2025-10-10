Nominiert für Sebastian-Blau-Preis: Ein Fürsprecher für die schwäbische Mundart

Der Esslinger Autor Klaus Schmidt ist für das Finale des Sebastian-Blau-Preises für schwäbische Mundart nominiert. Im Dialekt gewinnt der Lyriker eine große Freiheit.
Aurawidzlr, Greitrhäx, Bollahitz und Buabaschbidzla – ein ganzes Gedicht voller schwäbischer Ausdrücke, im rhythmischen Sprechgesang als Rap intoniert. „Aufm Dorf, aufm Land“ erinnert reimend an die eigene Kindheit. „Schwäbische Flora und Fauna“ räsoniert über das Wirtshaus-Sterben auf dem Dorf, wo Adler, Hirsch, Linde, Rose und Grüner Baum längst geschlossen haben.