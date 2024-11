Nötigung in Filderstadt: Autofahrer durch riskantes Manöver gefährdet

Nötigung in Filderstadt

1 Die Polizei ermittelt nach der Nötigung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Marius Bulling

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) offenbar einen anderen genötigt und gefährdet, indem er ihn zu einer Gefahrenbremsung brachte.











Am Dienstagabend hat sich auf der Reutlinger Straße in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Vorfall zwischen zwei Autofahrern ereignet. Nach Angaben des Polizeireviers Filderstadt fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Ford Explorer gegen 19 Uhr so langsam, dass der Fahrer eines Skoda , ein 61-Jähriger, mehrfach hupte und die Lichthupe betätigte.

Anschließend überholte der Skoda-Fahrer den Ford und bremste ihn abrupt aus. Dadurch musste der Fahrer des Ford eine Gefahrenbremsung durchführen.

Die Polizei berichtet, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde, nun aber die Ermittlungen wegen Nötigung laufen. Zudem schließen die Ermittler nicht aus, dass weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet wurden. Die Polizei bittet eventuelle Geschädigte und Zeugen sich unter der Telefonnummer 07 11 / 70 91 3 zu melden.