Seit dieser Woche ist Carolyn Bertozzi frischgebackene Nobelpreisträgerin für Chemie. Und neben Ruhm, Ehre und weltweiter Anerkennung für ihre Arbeit hagelt es für die Wissenschaftlerin auch Glückwünsche en masse.

Ein eher unerwarteter Gratulant: Tom Morello, Gitarrist der kalifornischen Cross-over-Band Rage Against The Machine. Der 58-jährige Musiker gratulierte beim sozialen Netzwerk Twitter seiner „früheren Bandkollegin“ zum Nobelpreis für Chemie.

Morello selbst studierte in den 80er Jahren Politik- und Sozialwissenschaften an der Universität Harvard, seine Kommilitonin Bertozzi zunächst Biologie, später dann Chemie.

Um sich die Zeit an der Universität etwas aufzulockern, spielten beide Mitte der 80er Jahre gemeinsam in einer Schulband – Hardrock und Heavy Metal. Morello an der Gitarre, Carolyn Bertozzi am Keyboard – und auch der Bandname war pure Musik: Bored Of Education (Gelangweilt von der Bildung).

Zwischen Rock und Nobelpreis

Bertozzi bedankte sich auf Twitter für Morellos Glückwünsche mit dem Tweet: „Thanks Tom! Maybe we can get the band back together someday“ (Danke Tom! Vielleicht können wir ja irgendwann einmal die Band wieder zusammenbringen).

Tom Morello gründete nach seiner Universitätskarriere die einflussreiche Polit- und Cross-over-Gruppe Rage Against The Machine, Carolyn Bertozzi wurde nun zur Nobelpreisträgerin. Das und die zahlreichen Gratulanten hinderten sie aber nicht daran, sich auf Twitter mit ein paar alten Bildern von Tom Morello für dessen warme Worte zu bedanken.

Rage Against The Machine sagten derweil nach ihrer geplanten Europatournee im Sommer auch ihre US-Tournee für 2023 ab. Sänger Zack de la Rocha hatte sich bereits beim zweiten Konzert der Reunion-Tournee im Juli die Achillessehne gerissen und spielte einige Konzerte im Sitzen. Um die vollständige Heilung nicht zu gefährden, verzichtet die Band vorerst auf weitere Belastungen.