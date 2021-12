1 Moritz Hans aus Stuttgart hat den Titel nur knapp verpasst. Foto: RTL/Markus Hertrich

Stuttgart - Ganze sechs Staffeln hat es gedauert, bis ein Athlet den „Mount Midoriyama“, das letzte Hindernis bei der RTL-Actionshow „Ninja Warrior Germany“, in der vorgegebenen Zeit bezwungen hat. Am Samstagabend haben es gleich zwei Athleten geschafft: Moritz Hans, Sportkletterer aus Stuttgart, und René Casselly, auch bekannt als der Zirkusjunge.

Hans, der in der Staffel im Jahr 2017 am weitesten im Parcours gekommen und somit „Last Man Standing“ geworden war, war am „Mount Midoriyama“, der eigentlich nur ein 20 Meter langes, senkrecht herunterhängendes Seil ist, jedenfalls mehr als eine Sekunde langsamer als Casselly und verpasste den Titel somit knapp. Das Preisgeld in Höhe von 300.000 Euro sowie der Titel „Ninja Warrior Germany“ gingen an den Zirkusartisten.

„Natürlich ist man enttäuscht es nicht selbst geschafft zu haben“

Und wie geht es Moritz Hans nach dem knapp verpassten Sieg? „Natürlich ist man enttäuscht es nicht selbst geschafft zu haben“, sagt er nach der Ausstrahlung in einem auf Instagram veröffentlichen Video. Aber René Casselly habe sich „der Sache verschrieben“, sagt Hans, er sei „ein absoluter Ausnahmeathlet, der alles für den Sport gibt“, schreibt er in einem zuvor veröffentlichten Beitrag. Und weiter: „Deshalb hat er den Titel verdient. Punkt.“

Vor Hans und Casselly schaffte es nur Alexander Wurm, „Last Man Standing“ der vergangenen drei Staffeln, im Jahr 2018 bis zum „Mount“, konnte diesen in der vorgegebenen Zeit von 25 Sekunden aber nicht erklimmen.