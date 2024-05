Niko Kappel vom VfB Stuttgart: Verschnupft zum WM-Titel

1 Jubelsprünge in Japan: Niko Kappel nach seinem Gold-Coup bei der WM in Kobe. Foto: Imago/Marcus Hartmann

Der kleinwüchsige Kugelstoßer aus Welzheim gewinnt bei der Para-WM erstmals seit 2017 wieder die Goldmedaille. Zwei seiner drei großen Ziele für diese Saison hat Niko Kappel damit erreicht – nun geht es zu den Paralympics nach Paris.











Link kopiert

Zur Weltspitze gehört Niko Kappel (29) nun ein Jahrzehnt lang, die ganz großen Siege feierten in der jüngeren Vergangenheit aber eher andere. Weshalb der kleinwüchsige Kugelstoßer vom VfB Stuttgart fest entschlossen ist, 2024 zu seiner Saison zu machen. Bisher geht dieser Plan perfekt auf. Vor eineinhalb Wochen übertraf Niko Kappel in Hechingen erstmals die 15-Meter-Marke, und nun darf sich der Weltrekordler (15,07 Meter) auch wieder Weltmeister nennen: An diesem Montag holte sich der Welzheimer bei der Para-WM im japanischen Kobe die Goldmedaille. „Nach sieben Jahren endlich erneut ein Titel“, jubelte Kappel, der letztmals bei der WM 2017 in London triumphiert hatte, „ich bin so erleichtert.“ Nun bleibt ihm noch ein großes Ziel – die Paralympics im September in Paris.