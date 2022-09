1 Niklas Kolbe (re.) versteht sich mit seinem Innenverteidigerkollegen Denis Zagaria auf und außerhalb des Spielfeldes sehr gut – hier genießt das Duo den DFB-Pokal-Triumph gegen die SpVgg Greuther Fürth. Foto: Baumann/Julia Rahn

Niklas Kolbe spielt im bisherigen Saisonverlauf auf konstant hohem Niveau. Vor dem Spiel beim FSV Hollenbach zieht der Innenverteidiger der Stuttgarter Kickers ein Zwischenfazit und sagt, warum er trotz anderer Anfragen den Blauen treu blieb.















Mit erst fünf Gegentreffern in acht Spielen stellen die Stuttgarter Kickers die beste Defensive in der Fußball-Oberliga. Großen Anteil daran hat Innenverteidiger Niklas Kolbe. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger FSV Hollenbach nennt der 25-Jährige die Gründe und blickt nach vorne.