10 Sängerin Floor Jansen in ihrem Element. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nightwish brachten symphonischen Metal nach Stuttgart und begeisterte 12.000 Zuschauer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Und die Band aus Finnland erkundete die Stadt.















Am Sonntagabend entfesseln Nightwish ein Spektakel aus Licht und Pyroeffekten in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, lassen Trommelschläge heranrollen mit dem Grollen einer ganzen Büffelherde. Es ist ein Abend von schierem Metal-Bombast, den die Band aus Finnland bietet.

Es sind dunkle Erzählungen, große Hymnen, die 12.000 Zuschauer da erleben. Paukendonner, heller Blitz, monumentale Keyboardwände, galoppierende Gitarre - und vor all dem Floor Jansen, die dritte Sängerin in der Geschichte von Nightwish. Ein Engel in schwarzem Mieder, der die Arme ausbreitet und singt, mit großer Stimme. Die Haare, auf der Bühne und vor ihr, kreisen im heißen Wind der Flammen, die immer wieder emporschießen.

Nightwish spielen das letzte Deutschlandkonzert ihrer Tour in Stuttgart, und tatsächlich: Sie haben sich die Stadt bei dieser Gelegenheit genau angesehen, dabei offenbar auch Lehrgeld bezahlt: „There is Evil lurking in this Town“, berichten sie in sinistren Tonfall ihren Fans – also etwa: Böses lauert, im Herzen dieser Stadt. „And it’s name is... Glühwein!“