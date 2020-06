Dreieinhalb Promille in Filderstadt Gleich zwei Mal erwischt

Am Samstag musste ein Fahrer in Filderstadt (Kreis Esslingen) wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein abgeben. Am Sonntag wurde er gleich noch einmal erwischt. Er konnte sich beim Aussteigen kaum auf den Beinen halten.