Brutale Prügelattacke in Rastatt Verstörende Bilder kursieren – diese Strafen drohen den 13-Jährigen

Verstörende Bilder im Internet: Zwei 13-jährige Mädchen schlagen eine 14-Jährige am Bahnhof in Rastatt zusammen, ein Video davon kursiert wenig später in den sozialen Netzwerken. Ein Einzelfall?