Niedersachsen: Tödliche Messerstiche an Haustür - Ex-Partner stellt sich

1 Der Mann soll seine Ex-Partnerin getötet haben. Foto: Marcus Golejewski/dpa/Marcus Golejewski

Eine vierfache Mutter wird in Niedersachsen an ihrer Wohnungstür mit Messerstichen verletzt. Die 40-Jährige stirbt im Krankenhaus. Nach einer Woche stellt sich ihr Ex-Partner.











Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Niedersachsen hat sich der tatverdächtige Ex-Partner der Polizei gestellt. Der 57-Jährige sei mit einem Rechtsanwalt zum Amtsgericht in Buxtehude gekommen, teilte die Polizei mit. Dort wurde er aufgrund eines bereits zuvor ergangenen Haftbefehls festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, seine 40-jährige Ex-Partnerin in Apensen getötet zu haben.

Die Frau war nach dem Angriff am 19. Dezember an ihrer Wohnungstür in Apensen im Landkreis Stade mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt worden. Sie starb im Krankenhaus. Der Verdächtige war nach der Tat geflohen. Nach bisherigen Erkenntnissen lebte das Paar getrennt und hatte vier gemeinsame Kinder zwischen 6 und 20 Jahren.

Bundesweite Fahndung nach dem Mann

Der 57-Jährige habe bisher keine Angaben zum Hergang sowie näheren Umständen der Tat gemacht, teilte die Polizei mit. Nach dem Mann war bundesweit gefahndet worden. Offenbar sei der Druck so groß gewesen, dass er sich gestellt habe, hieß es. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Die drei minderjährigen Kinder waren zum Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Sie wurden von der Polizei in Obhut genommen und unter anderem von einem Notfallseelsorger betreut.