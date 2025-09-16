Kind auf Parkplatz totgefahren – Polizei hat neue Infos

1 Der Junge war auf einem Parkplatz überfahren worden. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Nachdem ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz ein Kind totgefahren haben soll, hat die Staatsanwaltschaft nun neue Informationen veröffentlicht.











Streit mit tödlichen Folgen: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Norden Baden-Württembergs soll ein 18-Jähriger einen 12 Jahre alten Jungen mit dem Auto verfolgt und absichtlich angefahren haben. Das Kind starb noch an Ort und Stelle, der Heranwachsende wurde nach dem Vorfall in Niedernhall festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob es sich bei der Tat auch um Mord handeln könnte, sei noch Teil der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Mit Fahrrad und Tretroller in Niedernhall

Eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss sei der 18-Jährige im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes mit dem 12-Jährigen und seinem ein Jahr älteren Freund in Streit geraten. Worum es dabei ging? Was den 18-Jährigen so in Rage gebracht haben kann? Dazu macht die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben.

Was aber für die Ermittler als sicher gilt: Als sich die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller entfernen, setzen sich die beiden Älteren in das Auto des 18-Jährigen und der Heranwachsende gibt Gas.

Kind noch auf Parkplatz in Niedernhall gestorben

Der 12-Jährige sei auf seinem Fahrrad angefahren worden, teilte die Polizei mit. „Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb“, heißt es weiter. Der 13-jährige Freund des Opfers blieb unverletzt.

Hoffnungen machen sich die Ermittler auf die Aussagen von Zeugen, die noch vernommen werden. Denn der Supermarkt wäre am Abend planmäßig erst eine halbe Stunde später geschlossen worden, der Streit könnte von anderen gehört worden sein. Ein Sachverständiger prüfte den Tatort bereits am Donnerstagabend und soll ein Gutachten zum genauen Hergang der Tat erstellen.

Unklar ist bisher, ob sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten. Auch die Nationalität des 18-Jährigen nannte die Polizei zunächst nicht. Nach Polizeiangaben besitzt der Heranwachsende einen Führerschein. Die Filialleitung des Supermarktes in Niederhall äußerte sich noch nicht zur Frage, ob sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Kunden auf dem Parkplatz am Gebäude befanden. Der Supermarkt wäre planmäßig eine halbe Stunde später geschlossen worden.

Tötungsdelikt in Niedernhall

Mit 18 Jahren zählt ein Angeklagter in Deutschland rechtlich noch zu den sogenannten Heranwachsenden. Bei ihnen entscheidet das Gericht, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht gilt. Maßgeblich ist, ob der Täter in seiner Entwicklung noch einem Jugendlichen gleicht oder ob die Tat typisch jugendlich war.

Unter Jugendstrafrecht kann Totschlag mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden, in besonders schweren Fällen auch mit bis zu 15 Jahren. Wird Erwachsenenstrafrecht angewendet, drohen für Totschlag nach dem Gesetz mindestens fünf und höchstens 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Niedernhall liegt im Hohenlohekreis

Niedernhall liegt im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Die Kommune gehört zur Region Heilbronn-Franken und hat etwas mehr als 4.000 Einwohner.