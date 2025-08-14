Niederlande: Niederlande: Ein Toter bei Unfall mit Heißluftballon

1 Ein Heißluftballon verunglückte im Norden der Niederlande. Foto: Jilmer Postma/ANP/dpa

Ein riesiger Heißluftballon will auf einem Feld landen. Er wird von einer Windböe ergriffen. Panik bricht aus. Dann wird es still.











De Hoeve - Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon im Norden der Niederlande ist ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, davon drei schwer, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden der Provinz Friesland im niederländischen Radio.

Der Heißluftballon war am späten Abend bei der Landung beim friesischen Dorf De Hoeve. An Bord des Ballons waren den Angaben zufolge 34 Menschen, darunter der Pilot und der Copilot. Die Luftfahrtpolizei leitete eine Untersuchung ein.

Menschen fielen aus dem Korb

Der Ballon wollte nach Informationen der Behörden am späten Abend auf einer Weide bei dem Dorf landen, als er plötzlich von einer Windböe ergriffen wurde. Augenzeugen berichteten im Radio, dass der Korb mehrfach auf den Boden geprallt und mehrere Meter über den Boden geschleift worden sei.

Das bestätigte auch der Sprecher der Behörde. Er sprach von einer "schrecklichen Panik". "Der Ballon wurde über die Weide geschleift, wobei auch Menschen aus dem Korb fielen. Danach war es sehr ruhig."

Die Rettungsdienste waren sofort alarmiert worden. Rettungswagen und auch zwei Helikopter waren im Einsatz. Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für einen Menschen kam die Hilfe zu spät.