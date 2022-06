Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal Vier Menschen bei Unwetter verletzt - Polizei spricht von Windhose

Am Nord-Ostsee-Kanal ist es am Freitag zu einem heftigen Unwetter gekommen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Ein Polizeisprecher sprach von einer Windhose, die am Nachmittag Äste, Bäume und Schilder umgerissen habe.