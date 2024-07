England hat das Finale der Fußball-EM in Deutschland erreicht. Die Auswahl von Trainer Gareth Southgate gewann am Mittwochabend in Dortmund das Halbfinale gegen die Niederlande mit 2:1 (1:1) und trifft am Sonntag im Endspiel in Berlin auf Spanien.











