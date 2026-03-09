Niederlage bei der Landtagswahl: Manuel Hagel bietet Rücktritt an – Landes-CDU lehnt ab

1 Manuel Hagel hat nach der Wahlniederlage seinen Rücktritt angeboten – die Landes-CDU lehnt ab. Foto: AFP/RALF HIRSCHBERGER

Nach der knappen Niederlage bei der Landtagswahl hat Manuel Hagel seinen Rücktritt angeboten. Die Südwest-CDU hat das Angebot jedoch abgelehnt.











Link kopiert

Manuel Hagel hat nach der knappen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg seinen Rücktritt angeboten. Das Angebot des Landes-Parteichefs sei jedoch klar und einstimmig abgelehnt worden, sagte Landesgeneralsekretär Tobias Vogt und bestätigte damit einen Bericht des „SWR“.

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg hauchdünn gewonnen. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg hervor.

Demnach kommen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 30,2 Prozent und landen damit vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel (29,7 Prozent).

Nach dem sehr knappen Wahlausgang waren aus der Union Vorschläge zu einer Teilung der Amtszeit des Regierungschefs zu hören. Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) hatte jedoch den Regierungsanspruch der Grünen unterstrichen – und Vorschläge aus der CDU zu einer Teilung der Macht scharf zurückgewiesen.