Niederländisches Theaterpaar in Esslingen: Positive Theaterbilder in Zeiten der Krise

Positive Theaterbilder in Zeiten der Krise

Niederländisches Theaterpaar in Esslingen

1 Schrille Bilderwelten: Eine Szene aus Molières „Der eingebildete Kranke“ im Schauspielhaus. Foto: Patrick Pfeiffer

Die Regisseurin Eva Lemaire und der Dramaturg Alexander Schreuder sind ein eingespieltes Team. Die Niederländer arbeiten regelmäßig am Esslinger Theater. In Rotterdam haben sie ihr eigenes Theater.











Link kopiert

Neugierig auf das deutsche Theater sind die Regisseurin Eva Lemaire und der Dramaturg Alexander Schreuder. Das Ehepaar gehört an der Esslinger Landesbühne zu den regelmäßigen Gästen. Mit Molières großer Komödie „Der eingebildete Kranke“ in einer modernen Bearbeitung von Martin Heckmanns haben sie die Spielzeit eröffnet. Nun freuen sich die zwei auf das Sommertheater im Juni 2025. Da setzen sie im Maille-Park Mary Shelleys „Frankenstein oder der moderne Prometheus“ in Szene.