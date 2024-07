Niederbayern: Zwei Fahrradfahrer tot aufgefunden

1 Die beiden Fahrradfahrer wurden unabhängig voneinander aufgefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Walzberg

Einen der Männer suchten 120 Einsatzkräfte nach einer Vermisstenmeldung, der Andere wurde von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt. Die Todesursachen sind unklar.











Link kopiert

Zwei Fahrradfahrer sind im niederbayerischen Landkreis Regen tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 56-Jähriger in einem Waldstück bei Rinchnach offenbar von der Straße abgekommen und vom Fahrrad gestürzt. Ein Autofahrer sah ihn am Sonntagabend leblos neben der Fahrbahn liegen und verständigte den Rettungsdienst, dieser konnte aber nicht mehr helfen. Es gebe bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Eine medizinische Ursache könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Radfahrer zuvor vermisst gemeldet

In Arnbruck wurde zudem ein 60-Jähriger tot neben seinem Fahrrad aufgefunden. Der Feriengast war am Samstag von der Betreiberin einer Pension vermisst gemeldet worden. 120 Einsatzkräfte von Polizei und Bergwacht hatten nach ihm gesucht. Die genauen Umstände seines Todes waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.