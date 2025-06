Nie zu alt für die Vereinsarbeit: Ein Esslinger Albvereinler findet immer einen Weg

1 Gemeinsam engagiert für den Schwäbischen Albverein: Kurt Fahrion (unten links) mit seinen Vorstandskollegen Günter Maul und Gisela Lucke (stehend) sowie Ehefrau Else. Foto: Ines Rudel

Seit 74 Jahren ist Kurt Fahrion Mitglied im Schwäbischen Albverein. Auch mit 92 Jahren ist der frühere Eisenbahner unverzichtbar für die Ortsgruppe Esslingen/Neckar.











Für viele ist er das Gesicht des Schwäbischen Albvereins in Esslingen. Seit 74 Jahren ist Kurt Fahrion Mitglied, und es gibt nicht viel, was der heute 92-Jährige über die Jahre für seinen Verein nicht getan hätte. Unzählige Wanderungen hat Fahrion ausgetüftelt und geführt, zahlreiche Aktivitäten hat er organisiert, er hat Kontakte geknüpft und gepflegt, und er hat als Jugendleiter und Wanderführer andere mit seinem Enthusiasmus für die Bewegung in freier Natur begeistert. Mittlerweile ist Kurt Fahrion für Wanderungen nicht mehr gut genug zu Fuß, doch für die Ortsgruppe Esslingen/Neckar ist der ehemalige Eisenbahner bis heute unverzichtbar. „Seine Erfahrung, seine Kontakte und sein Gespür sind ungeheuer wichtig“, sagt die Vorsitzende Gisela Lucke, die dankbar ist, einen so erfahrenen Stellvertreter an ihrer Seite zu haben.