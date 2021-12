1 Nicole Amolsch. Foto: Stadt Esslingen/oh

Esslingen - Die Leitung des Büros des Oberbürgermeisters ist wieder besetzt: Nach dem Ausscheiden von Roland Karpentier wechselt Nicole Amolsch nach Esslingen. Sie leitet künftig das Büro des Oberbürgermeisters. Amolsch ist für den neuen Oberbürgermeister eine alte Bekannte: Sie leitete in Schorndorf die Stabsstelle des Oberbürgermeisters und gehörte damit zu den engsten Vertrauten von Matthias Klopfer, der 15 Jahre lang Oberbürgermeister in Schorndorf war. Im Juni wurde er zum Oberbürgermeister von Esslingen gewählt. Die Stelle trat er am im November an. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für Amolsch aus. „Ich freue mich, die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, die mich mit Frau Amolsch aus unserer gemeinsamen Zeit in Schorndorf verbindet, in Esslingen fortführen zu dürfen“ sagte Klopfer.

Mit Amolsch käme eine sehr erfahrene und kompetente Mitarbeiterin. Aufgrund ihrer umfangreichen fachlichen Qualifikation sowohl als Journalistin wie auch als langjährige Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung werde sie das Büro des Oberbürgermeisters der Stadt aktiv weiterentwickeln, so Klopfer. „Gerade in Sachen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit hat sich in den letzten Jahren mit dem Aufkommen von sozialen Medien und der damit deutlich schneller werdenden Kommunikation einiges verändert. Nicole Amolsch bringt dazu mit ihrer Erfahrung und breit gefächerte Erfahrung neue Impulse und Ideen mit.“

Nicole Amolsch ist seit Februar 2014 Pressesprecherin der Stadt Schorndorf und seit Oktober 2016 Leiterin der Stabsstelle. Zuvor arbeitete sie unter anderem als leitende Redakteurin, Referentin des Chefredakteurs und Leiterin des Redaktionsmarketings bei der Heilbronner Stimme. Sie wird die Stelle in Esslingen im Januar antreten.

Ihr Vorgänger Karpentier arbeitete 46 Jahre lang für die Stadt Esslingen und ging wie Klopfers Vorgänger Jürgen Zieger in diesem Jahr in den Ruhestand.