Nick Woltemade vom VfB Stuttgart: So weit liegen der VfB und die Bayern auseinander
1
Der VfB-Stürmer Nick Woltemade kann kaum glauben, was sich im Wechseltheater mit den Bayern abspielt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Pokalsieger bleibt bei seiner harten Linie und der Wechsel des Nationalspielers droht zu platzen. Wir nennen Details zum Transferpoker.

Die finale Frist läuft. Bis Samstagabend. Spätestens dann soll der Transferpoker um Nick Woltemade beendet sein, wenn der Schiedsrichter Harm Osmers den Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern um 20.30 Uhr anpfeift. So hat es Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende des Pokalsiegers, im Live-Podcast unserer Redaktion angekündigt – und an dieser Haltung hat sich auch nach einer Videorunde mit den Vertretern des Rekordmeisters nichts geändert. Das weiß jetzt auch der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

