Nick Woltemade und Co. in England: Die Lehren des Transferwahnsinns

1 Geht künftig für Newcastle United auf Torejagd: Ex-VfB-Profi Nick Woltemade. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der Abgang vieler Topstars aus der Bundesliga in die Premier League zeigt: Deutschlands Eliteklasse droht – trotz der Vielzahl an Traditionsclubs – an Attraktivität einzubüßen.











Vincent Kompany brachte die Dinge mit einem Wort auf den Punkt. Der Trainer des FC Bayern München ist ein weit gereister Mann, der Belgier spielte unter anderem bei Manchester City und war dann auch Trainer in der englischen Premier League, beim FC Burnley. Kompany also wurde kürzlich im Zuge des Wahnsinns des soeben abgelaufenen Fußballtransfersommers von einem Reporter darum gebeten zu erläutern, warum deutsche Nationalspieler wie Florian Wirtz und nun auch Nick Woltemade lieber nach England gehen, als in der Bundesliga zu bleiben. Der Coach überlegte kurz. Dann gab er die geforderte Erläuterung auf Englisch ab. Sie lautete: „Money.“