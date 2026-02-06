Nichtraucherschutz in Stuttgart: Rauchen im Zoo? – So setzt die Wilhelma das neue Gesetz um
1
In der Wilhelma gilt ab 1. März ein Rauchverbot. Es wird aber ausgewiesene Raucherbereiche geben. Foto: dpa/Martin Gerten

Der Stuttgarter Zoo wird vom 1. März an seine Parkordnung ergänzen und das vom Landtag beschlossene Nichtraucherschutzgesetz umsetzen. Welche Neuerungen gibt es?

Kaum hat die grün-schwarze Landesregierung das neue Nichtraucherschutzgesetz beschlossen, geht es an die Umsetzung. Der Landesbetrieb Wilhelma wird deshalb seine Parkordnung vom 1. März an mit einem entsprechenden Hinweis ergänzen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt. Mit Hilfe von Schildern im Eingangsbereich sowie auf Parkplänen werde auf die neuen Regelungen hingewiesen. Gleiches gelte für die Website und die Wilhelma-App.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.