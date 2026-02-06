Nichtraucherschutz in Stuttgart: Rauchen im Zoo? – So setzt die Wilhelma das neue Gesetz um

Rauchen im Zoo? – So setzt die Wilhelma das neue Gesetz um

1 In der Wilhelma gilt ab 1. März ein Rauchverbot. Es wird aber ausgewiesene Raucherbereiche geben. Foto: dpa/Martin Gerten

Der Stuttgarter Zoo wird vom 1. März an seine Parkordnung ergänzen und das vom Landtag beschlossene Nichtraucherschutzgesetz umsetzen. Welche Neuerungen gibt es?











Kaum hat die grün-schwarze Landesregierung das neue Nichtraucherschutzgesetz beschlossen, geht es an die Umsetzung. Der Landesbetrieb Wilhelma wird deshalb seine Parkordnung vom 1. März an mit einem entsprechenden Hinweis ergänzen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt. Mit Hilfe von Schildern im Eingangsbereich sowie auf Parkplänen werde auf die neuen Regelungen hingewiesen. Gleiches gelte für die Website und die Wilhelma-App.