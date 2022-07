9 Jennifer Lopez und Ben Affleck waren lange getrennt, jetzt haben sie geheiratet. Bei welchen Promipaaren war es ähnlich? Das erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Vor 20 Jahren waren Jennifer Lopez und Ben Affleck schon einmal Hollywoods Traumpaar: Sie verlobten sich, planten eine Hochzeitsfeier im kalifornischen Montecito – sagten diese aber kurzfristig ab. Die Begründung: Furcht vor dem Medienrummel, der ihren „glücklichsten Tag“ stören könnte. Die „Bennifer“-Romanze endete und JLo heirate kurze Zeit später im Jahr 2004 den Sänger Marc Anthony, was zehn Jahre gut ging.

Doch Lopez und Affleck fanden wieder zusammen. 2021 wurden die beiden erneut ein Paar, im April dieses Jahres kam Afflecks zweiter Heiratsantrag an die Sängerin, jetzt heirateten die beiden schließlich in Las Vegas.

Lopez: „denkbar besten Hochzeit“

„We Did It“, schrieb die 52-Jährige am Sonntagnachmittag in ihrem Newsletter. Sie hätten es gerade noch um Mitternacht zu der Little White Wedding Chapel geschafft. Die Hochzeitskapelle habe netterweise eigens für sie etwas länger aufgehabt. Lopez postete einen Link mit Fotos, Videos und einer ausführlichen Beschreibung ihrer „denkbar besten Hochzeit“ zu ihrem „On the JLo“-Newsletter in ihren sozialen Medien – unterzeichnet mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

