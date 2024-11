Nicht mehr sicher: Brücke in Berkheim gesperrt – was das für Fußgänger und Autofahrer heißt

Brücke in Berkheim gesperrt – was das für Fußgänger und Autofahrer heißt

1 Plötzlich nicht mehr sicher: Mit der Brücke wurde auch die gesamte Straße gesperrt. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Routineprüfung brachte es an den Tag: Der Fußgängersteg über die Köngener Straße im Stadtteil Berkheim ist in einem sehr schlechten Zustand. Sie musste umgehend gesperrt werden.











Link kopiert

Aufregung im Esslinger Stadtteil Berkheim: die Fußgängerbrücke musste Knall auf Fall gesperrt werden. Begründet wird die Sperrung seitens der Stadt mit dem schlechten Zustand, der sich bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung offenbart habe. Dieser Prüfung zufolge habe sich „der Zustand des Fußgängerstegs seit der vergangenen Untersuchung im Jahr 2022 deutlich verschlechtert und die Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet“.

Dicht gemacht wurde die Brücke über die Köngener Straße am Montagabend. Sie soll umgehend ab Mittwoch abgerissen werden. Solange ist auch die viel befahrene Köngener Straße gesperrt. Im Laufe des Donnerstags soll die Sperrung „voraussichtlich“ wieder aufgehoben werden, so die Stadtverwaltung. „Es ist uns gelungen, eine Baufirma zu finden, die den Abbruch des Fußgängerstegs kurzfristig übernehmen kann“, sagt Hans-Georg Sigel, Bürgermeister für Stadtentwicklung, Infrastruktur, Bauen und Umwelt.

Die Brücke in Esslingen wird jetzt abgerissen

Das beauftragte Unternehmen will in den Morgenstunden zunächst die Baustelle einrichten und anschließend mit dem Abbruch beginnen. Der Abriss selbst wird voraussichtlich bereits bis Mittwochabend erledigt sein. Aufgrund der aufwendigen Abtransport-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten könne die Köngener Straße aber wohl erst im Laufe des Donnerstagnachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin sind in Berkheim Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Baubürgermeister Hans-Georg Sigel. /Ines Rudel

Eine sichere Fußgängerquerung der Köngener Straße sei an dieser Stelle weiterhin gegeben, da sich in unmittelbarer Nähe des Stegs bereits eine Fußgängerampel befindet.

Von der Sperrung betroffen sind auch der Schwerlastverkehr zum Gewerbegebiet Berkheim-Ost sowie der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen mit seinen Linien 113, 138 und N13. Alle Buslinien in Berkheim verkehren nach Auskunft der Stadtverwaltung bis auf weiteres über einen verkürzten Linienweg. Dieser verläuft über Ruiter Straße, Brunnenstraße und Am Ziegelbrunnen.

Die Brückensperrung erinnert an die Esslinger Pulverwiesenbrücke über dem Hammerkanal in der Nähe des Landratsamtes. Von einem Tag auf den anderen hieß es im Jahr 2019, das Brückenbauwerk aus dem Jahr 1964 – benutzt von Autos, Lkw, Fahrrädern und Fußgängern – sei einsturzgefährdet. Damals wurde zunächst der Verkehr eingeschränkt, später eine Behelfsbrücke eingerichtet, die das Technische Hilfswerk über den Kanal legte. 2022 wurde dann eine neue Brücke gebaut. Der Neubau kostete die Stadt 2,6 Millionen Euro.