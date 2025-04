NHL-Playoffs: Leon Draisaitl schießt Oilers zum Sieg in der Verlängerung

1 Leon Draisaitl ist Edmontons Matchwinner im vierten Spiel gegen die Kings. Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa

Die Edmonton Oilers haben dank Leon Draisaitl die Playoff-Serie gegen Los Angeles ausgeglichen. Der deutsche Eishockey-Star besorgt den Siegtreffer in der Verlängerung - und glänzt auch sonst.











Edmonton - Leon Draisaitl hat in den NHL-Playoffs die Edmonton Oilers mit einer Galaleistung zum 4:3 (0:1, 1:2, 2:0)-Heimerfolg über die Los Angeles Kings geführt. 103 Sekunden vor Ende der Verlängerung traf der deutsche Eishockey-Star zum Sieg. Damit haben die Oilers die Erstrundenserie gegen die Kings nach dem zweiten Heimerfolg zum 2:2 nach Siegen ausgeglichen. Wer vier Erfolge hat, kommt weiter.

Draisaitl traf aus dem Überzahlspiel zum Sieg, an den drei weiteren Toren der Oilers war der 29-jährige Angreifer per Vorlage direkt beteiligt. Vier Scorer-Punkte in einem Spiel hatte Draisaitl in dieser Saison erst einmal aufgelegt. Evan Bouchard hatte die Oilers in die Verlängerung gerettet, 29 Sekunden vor Ende des dritten Drittels traf er zum 3:3-Ausgleich.

Das fünfte Spiel der Serie findet am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles statt, die ersten beiden Auswärtsspiele haben die Oilers verloren. In den vergangenen drei Jahren standen sich die beiden Teams immer in der ersten Playoff-Runde gegenüber, immer setzten sich bisher die Oilers durch.

Blues gleichen Serie gegen das beste Team der Hauptrunde aus

Die St. Louis Blues glichen durch einen 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)-Heimerfolg gegen die Winnipeg Jets die Erstrundenserie zum 2:2 nach Siegen aus. Der Außenseiter erzielte innerhalb von acht Minuten im zweiten Drittel drei Tore gegen das beste Team der Hauptrunde. Die Carolina Hurricanes und Washington Capitols benötigen nur noch einen Sieg zum Weiterkommen: Die Hurricanes gewannen mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) bei den New Jersey Devils, auch die Capitols setzten sich in ihrem Auswärtsspiel bei den Montreal Canadiens mit 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) durch.